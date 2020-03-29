ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika

ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek

6 saat önce

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek.

ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek, System.String[]

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek.


ABD'nin New York kentinde korona virüsü vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurmuştu. Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla Türkiye'ye gönderilebileceği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ise cenazelerin defin işlemi için ülkeye giriş yapamayacakları bildirildi. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Cenaze nakilleri sadece New York Havaalanı'ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kanunen kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir" denildi.


Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak Türkiye'ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 10:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak         
17:23
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi         
17:17
İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor         
17:03
Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı Evde temizlik yapan spor spikeri Diletta Leotta sosyal medyayı salladı         
17:02
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek         
16:49
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor         
16:39
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü         
16:38
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi         
16:37
İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı         
16:24
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti 14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:21
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak         
16:20
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü         
16:16
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif         
16:04
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi         
16:02
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı         
15:56
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı         
15:45
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı         
15:30
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti         
15:26
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı         
15:22
Boateng, Aubameyang'ı Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı         
15:10
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı         
15:10
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak         
14:55
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı         
14:41
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi         
14:23
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı         
14:22
Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Son dakika: Engelli ve evde bakım yardımı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı         
14:13
Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu Bacakları açık şekilde oturan yıldız isim Michelle Keegan, canlı yayında frikik vermekten son anda kurtuldu         
13:55
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek         
13:34
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2020 17:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]