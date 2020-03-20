ABD'deki Türk diplomatik misyon mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak desteklerini ifade etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Şikago Başkonsolosluklarında görev yapan diplomatik misyon mensupları, alkışlarla ve binalarının ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım Fahrettin Koca; çağrınıza, ABD'de Türkiye'yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiparane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz."