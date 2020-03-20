ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına 'alkışlı' destek - Son Dakika

ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek

6 saat önce

ABD'deki Türk diplomatik misyon mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak desteklerini ifade etti.

ABD'deki Türk diplomatik misyon mensupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkış tutarak desteklerini ifade etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Şikago Başkonsolosluklarında görev yapan diplomatik misyon mensupları, alkışlarla ve binalarının ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım Fahrettin Koca; çağrınıza, ABD'de Türkiye'yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiparane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz."

ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Boston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:01 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Koronavirüs salgını: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal... Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı ABD, koronavirüs salgınına karşı nükleer savaş planını devreye sokacak
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı         
22:33
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:38:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Türkiye'nin diplomatik misyonlarından sağlık çalışanlarına "alkışlı" destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]