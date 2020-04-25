ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı - Son Dakika

ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı

25 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan 3 seferden sonuncusu, Washington'dan gerçekleştirildi.

Dulles Uluslararası Havalimanı'na gelen Türk vatandaşları, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık muayenesinden geçirildi. Daha sonra 7'si bebek 354 yolcu uçağa alındı.

THY yetkilileri, "business class" bölümünün sadece yaşlı ve çocuklu ailelere tahsis edildiğini bildirdi.

THY'nin TK4908 sayılı özel seferi, yerel saatle 22.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Kısa süre içerisinde 3 sefer organize edildi

Havalimanında yolcuları uğurlayan Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, kısa süre içinde ABD genelinde böylesine kapsamlı bir operasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Los Angeles, New York ve Washington DC'deki uçuşlar hakkında kısa bilgiler veren Büyükelçi Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarımızı ramazan öncesinde Türkiye'ye getirme talimatları çerçevesinde ve THY'nin gerçekten çok fedakar çalışmalarıyla seferler gerçekleştiriliyor." dedi.

ABD genelinden talepte bulunan vatandaşları bu seferlere yetiştirdiklerini anlatan Kılıç, "Talep olursa ki var, ilave uçuş yapılması noktasında THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu noktada Amerika'da yaşayan vatandaşlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, bakanlığımıza ve THY'ye şükran duygularımı ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kılıç şunları dile getirdi:

"Bu salgın sürecinde ABD'den vatandaşlarını böyle düzgün bir organizasyonla toplayıp ülkeye götüren bir tek Türkiye var. Bu süreçte Türkiye olarak ayrıca bazı ülkelere yardım da yapıyoruz. ABD'ye de bu süreçte bir yardım olacağı öngörülüyor. Biz buradaki vatandaşlarımıza hep şunu söyledik: Amerika'da yalnız değilsiniz."

"Birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde"

Türkiye'nin koronavirüs salgınına ABD'den daha hazırlıklı olduğunu vurgulayan Kılıç, "Son 17 senedir Türkiye'de sağlık alanına yapılan yatırımların karşılığını bugün alıyoruz. Amerika'da insanların yoğun bakım yatağına ya da bir respiratöre ulaşabilmek için yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Allah'a şükür Türkiye'de bunlar yok. Bu sürecin tamamına baktığınızda birçok bakımdan Türkiye ABD'nin fersah fersah ilerisinde." dedi.

Büyükelçi Kılıç ayrıca, ABD'deki Türklerin de iyi organize olarak, özellikle öğrencilere ve muhtaç durumda olanlara ciddi yardımlar yaptığını, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) 5 bin civarında kişiye ulaştığını belirtti.

"Yazı Türkiye'de geçirmek daha güvenli"

Öte yandan uçağa binmek üzere havalimanına gelen ve ismini vermek istemeyen bir doktora öğrencisi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "ABD'de evrensel sağlık sistemi yok. Öğrenciyken belli bir ücret ödemeniz gerekiyor, o da tamamını kapsamıyor. O yüzden test ücretsiz olsa bile sonrasında göreceğiniz tedavi size belli bir ücrete mal olacak. O yüzden bu yazı Türkiye'de geçirmeyi daha güvenli buluyorum." şeklinde konuştu.

ABD'de yaşayan kızını ziyarete gelen ve dönüş için heyecanlı olduğunu belirten Serdar Yetiz ise, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Biraz maceralı ama sonucu bence hayırlı olacak. Burada panik içinde yaşamaktansa Türkiye'ye dönüp orada yaşamak çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

TK4908 sefer sayılı uçakla Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'na inecek yolcular, prosedür gereği iki hafta karantinada tutulacak.

ABD'den Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilk uçuş, perşembe günü Los Angeles'tan yapılmış, ikinci uçuş ise cuma gündüz saatlerinde New York'tan gerçekleştirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 05:58 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı         
01:11
Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Tartıştığı babasının arabasını kundakladı         
00:51
Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de, drone destekli operasyonda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi         
00:45
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz? Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?         
23:44
"Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı!         
23:41
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı         
23:40
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti         
23:04
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı         
22:50
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu         
22:48
Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi Koronadan 50 bin kişinin öldüğü ABD'de defin işlemlerine vinç de dahil edildi         
22:48
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı         
22:29
Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor         
22:21
74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti 74 yaşındaki Ajda Pekkan, evde spor yaptığı anları paylaştı! Fit vücudu dikkat çekti         
22:19
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 800 bini geçti         
22:02
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmasıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 06:23:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Türkler ülkeye dönmek üzere Washington'dan yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]