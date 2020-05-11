ABD'deki tutukluluğu sırasında Kovid-19'a yakalanan İranlı bilim insanı serbest bırakıldı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'de tutuklu durumdayken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı bilim insanı Sirus Asgari'nin serbest bırakıldığını ve yakında ülkeye döneceğini duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, ABD'de "ticari sırları çalmak" suçlamasıyla 2016'da hakkında soruşturma başlatılan ve bir süredir tutuklu bulunan İranlı bilim insanı Asgari'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Asgari'nin Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan Kasım 2019'da beraat ettiğini belirten Zarif, "Sirus Asgari, korona testinin negatif çıkması halinde ilk hazırlanan uçakla ülkeye dönecek." dedi.

FBI, 2016'da ABD'nin Ohio eyaletindeki Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışan Asgari hakkında "ticari sırları çalarak İran'a aktarmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. 2017'de tutuklanan Asgari, ABD'de yargılandığı mahkemede delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Buna karşın oturum izni iptal edildiğinden ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun gözaltı merkezlerinde tutulan İranlı bilim insanı, salgın nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine ülkesine gönderilememişti.

Asgari'nin 28 Nisan'da Kovid-19'a yakalandığını duyuran Zarif, ABD yönetimine İranlı akademisyeni derhal serbest bırakma çağrısında bulunmuş ve Tahran'ın ABD'de tutuklu İranlılar için takasa hazır olduğunu belirtmişti.