Son Dakika Haberleri: ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü
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ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü

28 dakika önce

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'deki uçak kazasında 10 kişi öldü, System.String[]
ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Addison bölgesindeki bir havalimanında yerel saatle sabah 9 sularında meydana geldiği kaydedildi.
Kalkış esnasında yönünü kaybederek hangara çarptığı bildirilen özel uçağın alev aldığı ve içinde bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
FAA, kazanın sebebine ilişkin açıklama yapmazken, ölenlerin kimliklerinin de soruşturma gerekçesiyle hemen açıklanmayacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:46 Kaynak: AA
Teksas, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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