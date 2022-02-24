ABD'deki Ukraynalılar, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

ABD'de yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini protesto etti.

Sabah erken saatlerden itibaren Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde toplanan Ukraynalılar attıkları sloganlar ve açtıkları pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin girişine İngilizce "Katil" yazan bir protestocu, polisler tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisinden "dört bir yandan saldırı altındayız" mesajı

Öte yandan, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova da büyükelçilik binasında bir basın açıklamasında bulundu.

Ukrayna'nın şu anda güneyden, kuzeyden, doğudan ve havadan saldırı altında olduğunu belirten Markarova, "Rusya, Ukrayna'da hastanelere saldırdı. Çernobil nükleer tesisinin kontrolü için çatışma sürüyor." dedi.

Markarova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'da olduğunu ve ülkesini yönettiğini belirtirken, Zelenskiy'nin Kiev'de mi yoksa başka bir şehirde mi olduğu sorusuna yanıt vermekten kaçındı.