Son Dakika Haberleri: ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği'nden San Francisco'ya dava
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ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği'nden San Francisco'ya dava

13 dakika önce

NEW ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği (NRA), geçen hafta kendisini resmen "iç terör örgütü" olarak tanıyan San Francisco Denetleme Kurulu'na dava açtı.

ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği'nden San Francisco'ya dava, System.String[]

NEW ABD'deki Ulusal Tüfek Derneği (NRA), geçen hafta kendisini resmen "iç terör örgütü" olarak tanıyan San Francisco Denetleme Kurulu'na dava açtı.

Yerel basında çıkan haberlerde, NRA'nın, kendilerini "iç terör örgütü" olarak niteleyen San Francisco Denetleme Kurulu'na, ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle San Francisco Bölge Mahkemesinde dava açtığı belirtildi.

NRA'dan yapılan açıklamada da "NRA ile bağlantılı kişilerin kara listeye alınmasının ülke genelindeki tüm tarafgir örgütlere saldırı olduğu" kaydedildi.

NRA Başkanı Wayne LaPierre de "Bu dava NRA'ya saldıranlara bir mesajdır, yasalara saygılı üyelerimizin anayasal özgürlükleri için savaşmayı asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı

San Francisco Denetleme Kurulu Başkanı Catherine Stefani ise karara ilişkin "Bu bir karar, bağlayıcılığı olan bir kural değil. Bu dava, üyelerinin aidatını şahsi kazançlar için harcayan, haklarında birçok soruşturma bulunan çaresiz bir organizasyonun umutsuz bir hareketidir." değerlendirmesinde bulundu.

- Silahlı saldırı sonrası terör örgütü ilan edilmişti

Kentin yasama organı işlevi gören denetleme kurulu, geçen hafta, ülkedeki en güçlü silah lobisi olan Ulusal Tüfek Derneği'ni "iç terör örgütü" olarak tanıyan bir karar almıştı.

Kararda ayrıca, kentteki tedarikçi ve taşeronların NRA ile olan finansal ve sözleşmeye dayalı ilişkilerini gözden geçirmeleri istenmiş, diğer şehirlere, eyaletlere ve federal hükümete de benzer bir pozisyon almaları çağrısında bulunulmuştu.

Kararın, temmuzda San Francisco'nun güneyinde bulunan Gilroy kasabasındaki Sarımsak Festivali'nde 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı üzerine alındığı kaydedilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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