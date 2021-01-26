ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası - Son Dakika
Üye Girişi
ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası

ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası

26.01.2021 17:17

ABD'nin New York kentindeki Orphaned Wildlife Center'da yaşayan iki ayıya doğum günü pastası kesildi.

ABD'nin New York kentindeki Orphaned Wildlife Center'da yaşayan iki ayıya doğum günü pastası kesildi. Vahşi yaşam parkındaki görevli pastaları ayılara kendi elleriyle yedirdi.

ABD'nin New York kentindeki Orphaned Wildlife Center'da ilginç anlar yaşandı. Vahşi yaşam parkındaki yaşayan iki ayının 20'inci yaşı için doğum günü pastası kesildi. Vahşi yaşam parkındaki görevli, doğum günü pastalarını kendi elleriyle ayılara yedirdi. O anları ise vahşi yaşam parkındaki görevli Kerry Clair tarafından kayda alındı.  Görüntülerde görevlinin, elindeki pasta dolu tabaktan kaşıkla ayılara yedirdiği görülüyor. Görevlinin ayılarla olan diyaloğu ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Doğum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası - Son Dakika


Son Dakika
18:56 Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e talip oldu
18:52 Sözleşmesindeki madde eli kolu bağlıyor! Arda Güler'in yeni talibi "Hayır" denemeyecek cinsten
18:13 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Ekrem İmamoğlu'na: Seçimleri partimiz kazanır
18:09 İmamoğlu "Kaybetme deneyimim yok" dedi, CHP'den manidar bir karşılık geldi
17:57 Avustralya'da güneşlenen kadın yaban köpeği saldırısına uğradı
17:52 Güneşlenen kadının zor anları! Yaban köpeğinin saldırısına uğradı
17:55 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek cümlelik paylaşım
17:51 CHP'den ihracı istenen Tanju Özcan'dan tek kelimelik paylaşım
17:54 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
17:50 UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan tarihi çağrı: Gelin hep birlikte şehirlerimizi dirençli hale getirelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 19:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki vahşi yaşam parkındaki ayılara doğum günü pastası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement