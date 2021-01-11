"ABD'deki Vaka Demokrasi İçin Yüz Karası" - Son Dakika

"ABD'deki Vaka Demokrasi İçin Yüz Karası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Donald Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgalinin, "demokrasi için yüz karası" bir olay olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Donald Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgalinin, "demokrasi için yüz karası" bir olay olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerikan sulhu sükuna kavuşur" dedi

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