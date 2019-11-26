Son Dakika Haberleri: ABD'deki yarışmada 2'nci olan İbrahim, Muşlu çocuklara oyuncak gönderdi
Son Dakika Güncel ABD'deki yarışmada 2'nci olan İbrahim, Muşlu çocuklara oyuncak gönderdi - Son Dakika

ABD'deki yarışmada 2'nci olan İbrahim, Muşlu çocuklara oyuncak gönderdi

6 saat önce

ABD'nin New York şehrinin sembol yapılarından Empire State binasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında 2'nci olan Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, Muş'taki 44 çocuğa oyuncak gönderdi.

ABD'deki yarışmada 2'nci olan İbrahim, Muşlu çocuklara oyuncak gönderdi, System.String[]

ABD'nin New York şehrinin sembol yapılarından Empire State binasında düzenlenen fotoğraf yarışmasında 2'nci olan Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, Muş'taki 44 çocuğa oyuncak gönderdi.

New York kentindeki 102 katlı Empire State binası için 17 Haziran- 9 Eylül tarihlerinde, uluslararası katılımlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya ABD başta olmak üzere, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den sanatçıların yanı sıra 9 yıldan beri ABD'de yaşayan İbrahim Boran da eseriyle katıldı. 2 bine yakın eserin değerlendirilmesi sonucu Boran'ın çektiği fotoğraf ikinciliğe layık görüldü.

Aslen Malatyalı olan Boran, çocukluğunda büyük bir özenle kullandığı onlarca oyuncağını, koruma ve bakım altındaki çocuklara dağıtılmak üzere Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbali ve Çocuk Evleri Müdürü İsmail Arslan, Boran'ın gönderdiği oyuncakları çocuklara dağıtmak üzere teslim aldı.

Helikopter, araba, ambulans, kamyon gibi oyuncaklar, koruma ve bakım altındaki çocuklara dağıtıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, New York, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:39 Kaynak: DHA
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