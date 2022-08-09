ABD'li araştırmacılar "en akıllı" robot köpeği geliştirdi - Son Dakika
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ABD'li araştırmacılar "en akıllı" robot köpeği geliştirdi

09.08.2022 01:15
ABD'li araştırmacılar "en akıllı" robot köpeği geliştirdi

ABD'deki yeni bir yapay zeka algoritması, robot köpeğin 1 saatte yürümesini sağladı. Bu, en akıllı robot köpek olabilir mi?

Yapay zeka araştırmacıları ve birçok robot şirketi uzun yıllardır robot köpekler üretiyor. Xiaomi'nin CyberDog'undan Boston Dynamics'in Spot'una kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Şimdi de ABD'deki araştırmacılar, sadece bir saatte yürümeyi öğrenen yapay zekalı robot köpek geliştirdi.

DayDreamer, sadece bir saatte yürümeyi öğrendi

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesinde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, robot köpeklerin ne kadar hızlı öğrenebileceğini ortaya koydu. Dreamer algoritmasını kullanan robot, ilk olarak 30 dakikada ayakları üzerinde durmayı öğrendi. Ardından sırtüstü kalkmayı ve adım atmaya başladı.

Aslında araştırmacıların odaklandığı teknoloji, robotun kendisi olmadı. Çünkü bu, Unitree firmasının Unitree A1 isimli bir modeli. Araştırmanın asıl amacı; Danijar Hafner, Alejandro Escontrile ve Philipp Wu tarafından geliştirilen Dreamer algoritmasının kendi kendine ne kadar hızlı öğrenebileceğini ortaya koymaktı.

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DayDreamer isimli yenilikçi yapay zeka, herhangi bir simülasyon olmadan gerçek dünyadan eğitimi amaçlıyor. Araştırmacıların köpeğinde olduğu gibi, robotların Dreamer algoritması yardımıyla kendi kendine öğrenmesi hedefleniyor.

Danijar Hafner tarafından paylaşılan videonun açıklamasında, "Simülatörler olmadan doğrudan fiziksel dünyada yürümeyi öğrenmek için dört ayaklı bir robotu eğittik. Dreamer algoritması kullanılarak bir dünya modelinin sürekli öğrenilmesi ve içinde plan yapılması ile sadece 1 saatte öğrenmek mümkün" denildi.

ABD'li araştırmacılar

Bir saatlik çalışmanın sonucunda robotun darbelere rağmen ayağa kalkabiliyor olması dikkat çekiyor. Yine de DayDreamer'in zıplama ve engelden geçme gibi gelişmiş beceriler için daha uzun süre eğitim almak zorunda kalacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji ABD'li araştırmacılar 'en akıllı' robot köpeği geliştirdi - Son Dakika

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