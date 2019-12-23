ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı

6 saat önce

ABD'de eyaletler arası karayolunda 60'dan fazla aracın karıştığı trafik kazasında ikisi ağır en az 50 kişi yaralandı. Sis ve buzlanma nedeniyle meydana geldiği söylenen kaza sonucu kapanan trafiğe kapanan yolun ancak saatler sonra açılabildiği belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletinde 60'dan fazla araç yaşanan kaza sonucu birbirine girdi. Eyaletler arası karayolunda yaşanan zincirleme kazada ikisi ağır, en az 50 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza sonucu kapanan trafiğin ancak saatler sonra açılabildiği belirtildi.


KAZANIN NEDENİ SİS VE BUZLANMA

Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıklayan polis, sis ile buzlanmanın kazaya neden olmuş olabileceğini duyurdu. Pazar günü yaşanan kazaya ilişkin görüntülerde, metrelerce uzunlukta bir zincirde araçların birbirine girdiği görülüyor. Kurtarma ekipleri üst üste araçların arasında dikkatle ilerleyerek, yaralılara ulaşmaya çalıştı.

ARAÇLAR ÜST ÜSTE ÇIKTI

Kaza ile ilgili bir tır şoförü, sis nedeniyle yavaşladığı sırada önündeki araçların üst üste dizilmeye başladığını gördüğünü söyledi. Ivan Levy isimli şoförün eşinin de başka bir araçta olduğu ve kazaya karıştığı bildirildi. Kadının yaralı olduğu ama durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Noel tatili öncesi çok sayıda kişi yollara çıkmış durumda.

ABD'deki zincirleme kazada en az 50 kişi yaralandı
Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:45 
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