ABD, Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak askıya aldı - Son Dakika

ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, ABD'nin Texas eyaletindeki Del Rio Köprüsü'nde Haitili göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale eden atlı sınır muhafızlarının bölgede kullanımını geçici olarak askıya aldı.

ABD'de çoğunluğunu Haitililerin oluşturduğu 10 bini aşkın göçmen, Meksika sınırındaki Del Rio Köprüsü altında kamp kurmasının ardından bölgede göçmen krizi patlak vermişti. ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Del Rio bölgesinde ise atlı sınır muhafızları, Meksika'dan ABD'ye geçmek isteyen göçmenlere atların dizginlerini bir kırbaç gibi kullanarak müdahale etmişti. Yaşanan olayın ardından ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Ulusal Güvenlik Bakanlığı, sorumluluğumuz altındaki göçmenlerin istismarına müsamaha gösteremez ve bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

Soruşturma kararının ardından Bakanlık tarafından bugün yapılan basın açıklamasında, atlı sınır muhafızlarının Del Rio bölgesinde kullanımının geçici olarak askıya alındığı kaydedildi. Bakanlık, "Del Rio'da atlı sınır muhafızlarının kullanımını geçici olarak durdurduk. Tıbbi tehlike altında olabilecek kişileri belirlemek için diğer yöntemlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN HAİTİ ÖZEL TEMSİLCİSİ DANİEL FOOTE GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

ABD'nin Haiti Özel Temsilcisi Daniel Foote yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin binlerce Haitiliyi ABD'den sınır dışı etme kararının "insanlık dışı" olduğunu belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa mektubunu Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sunan Foote, kendisinin "ABD'nin, Haitilileri sınır dışı etmeye yönündeki insanlık dışı ve zarar verici kararıyla ilişkilendirilmeyeceğini" belirtmişti. Ayrıca Foote, ABD'nin Haiti'ye yaklaşımının "son derece kusurlu" olduğunu ve tavsiyelerinin göz ardı edildiğini vurgulamıştı.

GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLİYOR

Biden yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme kararının ardından Pazar gününden bu yana Meksika sınırındaki kamp alanından bin 401 göçmen, Haiti'ye geri gönderildi. Haitilileri, Texas'tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim olmuş, uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermişti. Sınır dışı edilen Haitililerin, Texas'a geri dönebilmek için uçağa yeniden binmeye çalıştığı kameralara yansımıştı.

-İHA-