ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması - Son Dakika Dünya

ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması

6 saat önce

ABD: Demokrat Parti aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması

ABD: Demokrat Parti başkanlık aday adayı Warren'dan Sanders'a cinsiyetçilik suçlaması, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkanlık aday adayları cinsiyetçilik tartışmasıyla birbirine girdi. Ön seçimlerin güçlü isimlerinden Elizabeth Warren bir kadın başkanın artık zamanının geldiğini savunarak rakibi Bernie Sanders'i cinsiyetçilikle suçladı.


Demokrat Parti'nin adayını belirlemede kilit öneme sahip Iowa eyaletinde salı akşamı yapılan münazarada Sanders Warren'ın iddialarını kesin bir dille reddetti. İkili arasında ateşli tartışmalara neden olan konunun Demokratlar arasında uzun süredir ittifak halinde olan solcu-liberal kanat arasında çatlağa neden olabileceği belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:41 
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