ABD: Demokratlar Başkan Trump'ın görevinden azli için 55 sayfalık rapor hazırladı

ABD Temsilciler Meclisinde Demokrat Partili milletvekilleri, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik gerekçelerin hazırlanması için cumartesi günü Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde bir araya geldi.



Basına kapalı olarak yapılan ve tüm gün süren toplantının ardından milletvekilleri gelecek perşembe mecliste oylanmak üzere önerilebilecek 'azil maddeleri'nin anayasal temellere dayandırılarak inşa edilebileceği gerekçeleri gösteren 55 sayfalık bir rapor hazırladı.