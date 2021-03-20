ABD'den 10 İran vatandaşına "yaptırımları delme" suçlaması - Son Dakika

ABD'den 10 İran vatandaşına "yaptırımları delme" suçlaması

20.03.2021 02:27
ABD'den 10 İran vatandaşına

ABD Adalet Bakanlığı, 10 İran vatandaşını, İran yaptırımlarını delmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 10 İran vatandaşını, İran yaptırımlarını delmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 İran vatandaşının 20 yılı aşkın süredir İran yönetimiyle yaptıkları toplam tutarı 300 milyon doları aşan ticari işlemleri gizledikleri ve böylece yaptırımları deldikleri ifade edildi.

Suçlamalar arasında San Fernanda Vadisi, Kanada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli paravan şirketler üzerinden 25 milyon dolar tutarında petrol işlemi yapılmasının da bulunduğu belirtildi.

Söz konusu 10 kişinin, 157 bin dolardan fazla kara para aklamakla da suçlandığı kaydedildi.

Bu kişiler, suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Adalet, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den 10 İran vatandaşına 'yaptırımları delme' suçlaması - Son Dakika


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