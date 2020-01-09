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ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından füzeyle 'yanlışlıkla' vurulduğu iddiası
6 saat önce
ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından yanlışlıkla vurulduğunu öne sürdü.
ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından yanlışlıkla vurulduğunu öne sürdü. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:12
Son Dakika İran'da düşen uçakla ilgili peş peşe son dakika açıklamaları: Füzeyle düşürüldü ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı