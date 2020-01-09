ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından füzeyle 'yanlışlıkla' vurulduğu iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından füzeyle 'yanlışlıkla' vurulduğu iddiası - Son Dakika Dünya

ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından füzeyle 'yanlışlıkla' vurulduğu iddiası

6 saat önce

ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından yanlışlıkla vurulduğunu öne sürdü.

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ABD'li kaynaklar İran'da düşerek 176 kişinin ölmesine neden olan yolcu uçağının büyük ihtimalle İran tarafından yanlışlıkla vurulduğunu öne sürdü. View on euronews

ABD'den 176 kişinin öldüğü yolcu uçağının İran tarafından füzeyle 'yanlışlıkla' vurulduğu iddiası

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:12 
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