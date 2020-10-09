ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı - Son Dakika

ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı

09.10.2020 17:27
ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı, System.String[]

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bahreyn, Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Almanya, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Tayvan ve Türkiye'den ithal edilen alüminyum levha ithalatına yönelik anti-damping soruşturmalarının ön belirlemelerinin açıklandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bakanlığın alüminyum levha soruşturmalarının son 20 yıldaki ABD'nin en geniş ticari uygulamalarını oluşturduğunu belirtti.

Ross, "Tarafların, 18 ülkeden alüminyum levha ithalatının ABD pazarına dampingli girdiği ve bazı durumlarda haksız bir şekilde sübvanse edildiğine ilişkin ön tespitlere dair yorumlarını almayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ross, bugün katıldığı bir televizyon programında, 18 ülkeden ithal edilen ve vergi uygulanması planlanan alüminyum levha ürünlerinin değerinin 1,96 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Bakanlığın ülkelerin söz konusu ürünlere yönelik fiyat kırmaya dair ön tespitlerini yaptığını aktaran Ross, vergi kararının Almanya, Bahreyn ve Umman'a yönelik hemen uygulanmaya başlayacağı ifade etti.

Ross, Bakanlığın konuya ilişkin nihai kararını Şubat 2021'de vermesinin beklendiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer'den tehditvari sözler: Sırlarım mezara gidecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalcilere son şansı veriyoruz, topraklarımızdan çıkın Apartman bahçesinde bebeğini bulan baba, şimdi kayıp eşini arıyor G.Saray maçındaki tartışılan gol sevinci hakkında Yusuf Erdoğan ilk kez konuştu Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu
Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü Kan donduran olay! Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü         
17:37
Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı Uzman isim tarikatları irdeledi! Tehlike arz edenlerin ortak özelliklerini tek tek sıraladı         
17:15
Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler         
16:50
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Mingeçevir'e attığı füzeyi havada imha etti         
15:55
Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi Komşusunu döven Halil Sezai hakkında 13 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi         
15:37
Yasmin Erbil'den Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi         
14:45
Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı         
14:40
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı         
13:50
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi         
11:38
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi         
11:01
Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 17:52:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei