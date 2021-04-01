ABD'den 2.0 trilyon dolarlık altyapı ve istihdam paketi

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, yaklaşık 2.0 trilyon dolar büyüklüğünde istihdamı desteklemeyi ve geniş kapsamlı bir altyapı planını içeren paketi açıkladı.

Beyaz Saray tarafından açıklanan ve altyapı projeleri geliştirecek ve ülkenin ekonomik refahını etkileyecek milyonlarca yeni iş yaratmayı amaçlayan paketin bir parçası olarak "Amerikan İş Planını Çarşamba günü yayınladı.

Toplamda bu, 10 yıl boyunca yaklaşık 2.0 trilyon dolar harcamayı öngören plana göre, ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 1.0'i, üretimi, bilimsel araştırmaları ve gayrimenkul geliştirmeyi artırmak için yatırılacak. Plana göre, hükümet yol inşaatları gibi altyapı çalışmaları yaparak milyonlarca kişiye istihdam sağlayacak, iklim değişimiyle mücadele edecek ve yaşlılara bakım hizmeti gibi hizmetleri destekleyecek.Biden planı açıklarken, "Bu plan, on yıllar önce şehirlerarası otoyol sistemini yaptığımızdan ya da uzay yarışınagirdiğimizden beri görmediğimiz ya da yapmadığımız, Amerika'ya nesilde bir yapılan cinsten yatırım" dedi.İş başına geldikten kısa süre sonra açıklanan 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs mali canlandırma paketiyle birlikte, Biden'ın altyapı planı federal hükümetin ABD ekonomisinde birçok nesilden beri sahip olduğundan daha büyük bir role sahip olmasını sağlayabileceği belirtliyior.