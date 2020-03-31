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ABD'den 2 dakikada sonuç veren Covid-19 testine onay
39 dakika önce
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Los Angeles merkezli Bodysphere isimli şirketin geliştirdiği ve 2 dakikada sonuç veren Covid-19 test kitinin onaylandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:46
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