ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay - Son Dakika

ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İsrail, Endonezya, Arjantin ve Litvanya'ya 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İsrail, Endonezya, Arjantin ve Litvanya'ya 7 milyar 480 milyon doları bulan askeri satışa onay verdi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 3 adet E-2D Gelişmiş Hawkeye Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol platformu olarak kullanılan ED-2 uçaklarının yanı sıra 10 uçak motoru, 3 radar bileşeni, bu uçaklar için elektronik destek ve navigasyon sistemleri ile birçok yedek parçanın bulunduğu kaydedildi.

Endonezya'ya MV-22 Osprey satışı

Ajansın bir diğer açıklamasında ise Bakanlığın Endonezya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar dolarlık 8 adet MV-22 Osprey tipi, çok amaçlı, "tilt-rotorlu" helikopter satışına onay verdiği belirtildi.

Bu satış paketinde ise helikopterlerin yanı sıra 24 yedek motor, 2 kızılötesi ileri görüş radarı, 20 füze uyarı sistem ve 20 radar uyarı alıcılarının bulunduğu aktarıldı.

İsrail'e 990 milyon galon jet yakıtı satışı

Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'e 3 milyar dolar değerinde, 990 milyon galon jet yakıtı satışına da onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının açıklamasında, yakıt satış paketinde ABD ordusu tarafından kullanılan JP-8 tipi dizel ve benzin bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bakanlığın, Litvanya'ya 380 milyon dolar değerinde 6 UH-60 tipi Kara Şahin helikopteri, Arjantin'e ise 100 milyon dolara 27 M1126 Stryker tipi personel taşıyıcı araçların satışına da onay verdiği bildirildi.

Açıklamada, ajansın toplam 7 milyar 480 milyon doları bulan bu satışlarla ilgili Kongreye tebligat gönderdiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den 5 ülkeye 7 milyar 480 milyon dolarlık askeri satışa onay - Son Dakika
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