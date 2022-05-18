ABD'den 50 yıl sonra ilk kez UFO itirafı: Sıkça görüyoruz - Son Dakika
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ABD'den 50 yıl sonra ilk kez UFO itirafı: Sıkça görüyoruz

18.05.2022 00:35
ABD'den 50 yıl sonra ilk kez UFO itirafı: Sıkça görüyoruz

ABD, UFO raporu için yeni duruşmalar yapmaya başladı. Eski bir Donanma yetkilisi, sık sık açıklanamayan cisimler gördüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl ABD askeri pilotlarının, 140'tan fazla tanımlanamayan hava olayı (UAP) kaydını doğrulayan Pentagon, UFO'ların kökenlerini araştırmak için kararlı olduğunu ortaya koydu. İki üst düzey ABD istihbarat yetkilisi, Kongre komitesine UFO ile ilgili bildiklerini anlattı. İşte ABD Donanması'nın dikkat çeken UFO itirafları.

Pentagon harekete geçti: ABD, UFO'nun kökenlerini araştıracak

ABD Deniz Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Yardımcısı Scott Bray, ABD Temsilciler Meclisi'nin istihbarat komitesine açıklamalarda bulundu. UFO gözlemlerinin "sık ve sürekli" olarak yaşandığını ifade eden Donanma subayı, askeri menzillerde yaygın olarak tanımlanamayan hava olayıyla karşılaştığını aktardı.

ABD resmi UFO birimini kuruyor!

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen duruşma, 2004'ten 2021 yılına kadar Pentagon tarafından onaylanan 140'tan fazla UFO gözlemini ele alıyor. UAP gözlemlerinde ışık ya da sensöre dayalı hileler olmadığı sonucuna varan İstihbarat raporu, Pentagon'un kapsamlı araştırmalar başlatmasına yol açtı.

ABD'den 50 yıl sonra ilk kez UFO itirafı: Sıkça görüyoruz

Pentagon'dan gelen son açıklamada ise hükümetin "tanımlanamayan hava olayları" olarak belirlediği UFO gözlemlerinin kökenlerini açıklamaya kararlı olduğu dile getirildi. İstihbarat Direktörü Yardımcısı Scott Bray, "Sahip olduğumuz verilere dayanarak, gözlemlerin çoğunun gerçek nesneler olduğu açık" dedi.

Aslında ABD Kongresi'nin tanımlanamayan hava olayı (UAP) raporu, geçtiğimiz yılki ön değerlendirme araştırmasına dayanıyor. ABD'nin uzun süre boyunca UFO'ları "göz ardı ettiğini" söyleyen Pentagon, askeri pilotlara havadaki tanımlanamayan cisimleri belirlemek için bazı haklar tanıdı.

Geçtiğimiz yılki ön değerlendirmeyi hazırlayan Donanma gücü, "Havadaki Nesneleri Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu" adlı Savunma Bakanlığı'nın ekibine dahil edildi. Ancak bugüne kadar doğrulanan 144 gözlemden hiçbiri hakkında detay verilmedi.

ABD'den 50 yıl sonra ilk kez UFO itirafı: Sıkça görüyoruz

ABD İstihbarat ve Güvenlik Müsteşarı Ronald Moultrie ve Deniz Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Yardımcısı Scott Bray, halka açık olarak gerçekleştirilen duruşma sonrasında ayrıca kapalı kapılar ardından da ifade verdi. Neler anlattıkları ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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ABD ordusu şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldı ABD ordusu şu ana kadar 400 UFO ihbarı aldı
Kaynak: Shiftdelete

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