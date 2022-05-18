ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" - Son Dakika
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ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi"

18.05.2022 23:25
ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi"

- ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" ABD'de 50 yılı aşkın bir sürenin ardından "tanımlanamayan hava olayları" ile ilgili düzenlenen toplantıya katılan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson,...

- ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi"

WASHINGTON - ABD'de 50 yılı aşkın bir sürenin ardından "tanımlanamayan hava olayları" ile ilgili düzenlenen toplantıya katılan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson, "UFO'lar, potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" dedi.

ABD'de 50 yılın ardından ilk kez "tanımlanamayan hava olaylarını" ele almak üzere halk kongresi düzenlendi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson tarafından yapılan açıklamada, tanımlanamayan hava olayları olarak adlandırılan UFO cisimlerinin "potansiyel bir milli güvenlik tehdidi olduğu ve bu şekilde ele alınmaları gerektiği" aktarıldı. Konunun uzun süredir beklemeye alındığını ve gerekli çalışmaların yapılmadığını söyleyen Carson, "Bugün daha iyi biliyoruz. UAP'ler açıklanamıyor bu doğru ama gerçekler. Araştırılmaları gerekiyor. Ayrıca ortaya çıkardıkları tehditlerin de hafifletilmesi gerekiyor" dedi.

400'e yakın ihbar

ABD İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Savunma Müsteşarı Ronald Moultrie ve Deniz İstihbarat Müdür Yardımcısı Scott Bray'in katıldığı toplantıda, pilotlar ve hizmet yetkilileri tarafından 400'e yakın tanımlanamayan hava olayının bildirildiği açıklandı. Hükümetin geçen yıl yayınladığı raporda, 2004'ten beri 140'dan fazla UAP ihbarının yer aldığı belirtilmişti.

ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi
ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi
ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi
ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: 'UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısıABD Temsilciler Meclisi üyesi Carson: "UFO'lar potansiyel bir milli güvenlik tehdidi" - Son Dakika
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