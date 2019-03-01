ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım
1 saat önce
ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
ABD
yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:15
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