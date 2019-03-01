Son Dakika Haberleri: ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

1 saat önce

ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım, System.String[]
ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:29:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]