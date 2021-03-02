ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı - Son Dakika

ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı

02.03.2021 18:58
ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı, System.String[]

ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yaptırım kararının ardından Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesinde ve tutuklanmasında etkisi olduğu gerekçesiyle 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım kararı aldı.

ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yaptırım kararının ardından Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesinde ve tutuklanmasında etkisi olduğu gerekçesiyle 7 üst düzey Rus yetkiliye ve 14 firmaya yaptırım kararı aldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny zehirlenmesinin ardından Almanya'da hastaneye kaldırılmış, tedavisinin tamamlanmasının ardından Rusya'ya döndüğünde ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Avrupa Birliği'nin (AB) 27 Dışişleri Bakanı, 22 Şubat tarihinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirmiş, AB Dışişleri Bakanları Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı.

AB'DEN ÜST DÜZEY YETKİLİLERE YAPTIRIM

AB, Başsavcı İgor Krasnov, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) Başkanı Aleksandr Kalaşnikov ve Rusya Ulusal Muhafızlar Birliği (Rosgvardiya) Başkanı Viktor Zolotov olmak üzere 4 kişiye yaptırım uyguladığını duyururken, "Kabul edilen yaptırım kararı, AB'ye seyahat yasağını ve bireylerin varlıklarının dondurulmasını içeriyor. Ayrıca AB'deki birey ve şirketlerin listedeki kişilere fon sağlaması yasaklanıyor" denildi.

AB'NİN ARDINDAN ABD'DE RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI ALDI

AB'nin yaptırım kararının ardından ABD yönetimi, Navalny'nin zehirlenmesi ve hapis cezası nedeniyle 7 üst düzey Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı. ABD'nin Rusya'ya karşı ilk önemli hamlesi olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilileri, yaptırım kararının AB gibi müttefiklerle koordinasyon içinde alındığına dikkat çekti.

Hazine Bakanlığının Rus hükümetinin 7 üst düzey üyesine yaptırım uyguladığını kaydeden yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının yaptırım kararının AB'nin ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik önceki yaptırımlarını yansıttığını ve Sergei Skripal'in zehirlenmesi nedeniyle ilk kez uygulanan "Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Yasası" kapsamındaki yaptırımlarını genişlettiğini ifade etti.

YAPTIRIMLARDAN 14 RUS FİRMADA ETKİLENDİ

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının 14 firmayı "ABD ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarına aykırı faaliyetlere" katılımları nedeniyle yaptırım listesine ekleyeceği de belirtildi. Yaptırımların uygulanacağı firmaların isimlerine paylaşmayan yetkililer, "Spesifik olarak bu şirketlerin hepsi, biyolojik maddelerin ve kimyasal üretiminin çeşitli yönleriyle bağlantısı bulunuyor" dedi.

Ticaret Bakanlığının kara listeye alacağı 14 firmanın 13'ü özel firmalar olduğu kaydedilirken, bunlardan 9'unun ise Rusya'da yer alıyor. Firmalardan 3'ünün Almanya'da, 1'ini ise İsviçre'de bulunduğu ifade edildi.

NAVALNY, SİNİR GAZI NOVİCHOK İLE ZEHİRLENDİ

Aynı zamanda Navalny'nin zehirlenmesini bir suikast girişimi olarak nitelendiren yetkililer, istihbarat yetkililerinin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) muhalefet liderini sinir gazı Novichok ile zehirlediğini değerlendirdiklerini belirtti.

(İHA)

Avrupa Birliği, Alexei Navalny, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı - Son Dakika


Son Dakika

Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı
Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti         
11:25
Hasan Can Kaya, Konuşanlar'la Exxen'deki diğer programlardan daha fazla izlendi Hasan Can Kaya, Konuşanlar'la Exxen'deki diğer programlardan daha fazla izlendi         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Martta kiralara en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:33
Bilim Kurulu üyesi Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir         
10:04
CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı CNN Türk canlı yayınında hakaretler havada uçuştu, sunucu ara vermek zorunda kaldı         
09:59
Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi Bülent Ersoy'a tepkiler devam ederken bu sefer de Gülşah Saraçoğlu kürk giydi         
09:50
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 11:36:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den 7 üst düzey Rus yetkiliye Navalny'i yaptırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei