ABD'den 9 şirkete yaptırım kararı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 5'i Çin, 3'ü Rus olmak üzere toplam 9 yabancı şirkete yaptırım uygulandığı açıklandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5'i Çin, 3'ü Rus olmak üzere toplam 9 yabancı şirkete yaptırım uygulandığı belirtildi. Yaptırım listesine alınan 3 Rus şirketi "Şipunov KPB Enstrüman Tasarım Bürosu", "NPO Mashinostroyeniya" ve "Kumertau Havacılık İmalat İşletmesi" olarak açıklanırken, Çin'den yaptırım listesine alınan 5 şirketin ise "Dandong Zhensheng Trade", "Gaobeidian Kaituo Precise Instrument", "Shenzhen Tojoin Communications Technology", "Shenzhen Xiangu High-Tech", "Wuhan Sanjiang Import and Export", "Irak Kata'ib Sayyid al-Shuhada" olduğu belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından toplamda 9 şirkete yönelik alınan yaptırım kararının, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanununa uygun olarak alındığı bildirildi. - WASHINGTON