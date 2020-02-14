ABD'den 9 şirkete yaptırım kararı - Son Dakika
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ABD'den 9 şirkete yaptırım kararı

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 5'i Çin, 3'ü Rus olmak üzere toplam 9 yabancı şirkete yaptırım uygulandığı açıklandı.

ABD'den 9 şirkete yaptırım kararı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 5'i Çin, 3'ü Rus olmak üzere toplam 9 yabancı şirkete yaptırım uygulandığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5'i Çin, 3'ü Rus olmak üzere toplam 9 yabancı şirkete yaptırım uygulandığı belirtildi. Yaptırım listesine alınan 3 Rus şirketi "Şipunov KPB Enstrüman Tasarım Bürosu", "NPO Mashinostroyeniya" ve "Kumertau Havacılık İmalat İşletmesi" olarak açıklanırken, Çin'den yaptırım listesine alınan 5 şirketin ise "Dandong Zhensheng Trade", "Gaobeidian Kaituo Precise Instrument", "Shenzhen Tojoin Communications Technology", "Shenzhen Xiangu High-Tech", "Wuhan Sanjiang Import and Export", "Irak Kata'ib Sayyid al-Shuhada" olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından toplamda 9 şirkete yönelik alınan yaptırım kararının, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanununa uygun olarak alındığı bildirildi.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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