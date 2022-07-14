ABD'den, AB'nin Kaliningrad üssüne geçiş koşullarını netleştiren bildirisine destek - Son Dakika
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ABD'den, AB'nin Kaliningrad üssüne geçiş koşullarını netleştiren bildirisine destek

14.07.2022 01:20
ABD'den, AB'nin Kaliningrad üssüne geçiş koşullarını netleştiren bildirisine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), üye devletlerin Rusya'nın Kaliningrad üssüne geçişlerindeki yaptırımların hangi durumlarda uygulanacağına dair bir bildiri yayınlamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliğinin (AB), üye devletlerin Rusya'nın Kaliningrad üssüne geçişlerindeki yaptırımların hangi durumlarda uygulanacağına dair bir bildiri yayınlamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin, üye devletlerinin Kaliningrad ile ilgili olarak Rusya'ya ekonomik yaptırımları nasıl uygulayacağını netleştiren duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz. Müttefiklerimizin ve Litvanya da dahil olmak üzere ortaklarımızın, Ukrayna'ya karşı nedensiz savaşı için Rusya'ya karşı aldığı emsalsiz ekonomik önlemleri takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Price, Kaliningrad'a yönelik "ablukanın" hiçbir zaman olmadığını belirtirken, yolcular, insani yardımlar ve birçok mal geçişlerinin Rusya anakarası ile Kaliningrad arasında çeşitli rotalar üzerinden devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu, Litvanya ile Rusya arasında artan gerilimi yatıştırmak amacıyla Rusya anakarası ile Kaliningrad dış bölgesi arasındaki yaptırıma tabi malların hareketinin yönetimine ilişkin yönergelerini güncellemişti.

Yayınlanan kılavuzda, kara yolu ile geçişe izin verilmezken, Rusya'dan Kaliningrad üssüne demiryolu taşımacılığı için böyle bir yasak olmayacağı ve doğrudan bir yasağa konu edilemeyeceği belirtilmişti.

Buna göre Moskova'nın, yaptırımlar listesindeki sivil kullanım mallarını, savaş öncesi koşullardaki miktar kadarını Litvanya üzerinden demir yolu ile taşımasına izin verilecek.

Sivil ve askeri olmak üzere iki amaçlı kullanılan malların da son üç yıldaki nakliyat hacimlerini aşmaması koşuluyla geçişlerine izin verilecek.

Aynı zamanda, taşıma şekli ne olursa olsun, yaptırıma tabi askeri ve çift kullanımlı mallar ve ilgili teknolojilerin Litvanya üzerinden geçişi tamamen yasak olacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den, AB'nin Kaliningrad üssüne geçiş koşullarını netleştiren bildirisine destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den, AB'nin Kaliningrad üssüne geçiş koşullarını netleştiren bildirisine destek - Son Dakika
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