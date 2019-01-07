ABD'den Afganistan'a Hava Saldırısı

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kurgan ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kurgan ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sivilin öldüğü bildirildi.



Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Kurgan'ın Tokuzderek bölgesindeki Taliban kampını hedef aldığını belirtti.



Saldırıda 14 militanın öldürüldüğünü ifade eden Rezai, sivil kayıplarıyla ilgili henüz bilgi sahibi olmadığını bildirdi.



Bölge sakinlerinden İhsan Mahdum ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda babasının ve 3 akrabasının hayatını kaybettiğini söyledi.



Taliban henüz açıklama yapmadı.

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