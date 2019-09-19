Son Dakika Haberleri: ABD'den Afganistan'da drone saldırısı: Çam fıstığı toplayan 30 tarım işçisi öldü
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ABD'den Afganistan'da drone saldırısı: Çam fıstığı toplayan 30 tarım işçisi öldü

40 dakika önce

ABD'ye ait bir insansız hava aracının Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlediği drone saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti, 40 sivil de yaralandı

ABD'den Afganistan'da drone saldırısı: Çam fıstığı toplayan 30 tarım işçisi öldü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracının Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlediği hava saldırısında en az 30 sivil hayatını kaybetti.


Kentin Vezir Tengi ilçesinde çarşamba günü geç saatlerde yapıldığı bildirilen drone saldırısında en az 40 sivil de yaralandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Nangarhar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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