Son Dakika Haberleri: ABD'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama
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ABD'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama

40 dakika önce

ABD yönetimi, Taliban tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde düzenlenen ve 48 kişinin öldüğü saldırıları kınadı.

ABD'den Afganistan'daki terör saldırılarına kınama, System.String[]

ABD yönetimi, Taliban tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil ve Parvan vilayetlerinde düzenlenen ve 48 kişinin öldüğü saldırıları kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Taliban'ın dün Afganistan'da düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Afganistan halkına karşı düzenlenen saldırıların kınandığı vurgulanan açıklamada, "Taliban, bu saldırılarla Afgan halkını ve kurumlarını açıkça umursamadığını gösteriyor. Taliban, Afgan halkına ve ülkelerinin geleceğine bu kadar ciddi zarar veren şiddete ve yıkıma devam etmek yerine barışa dair gerçek bir kararlılık göstermeye başlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Kabil ve Parvan vilayetlerinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen iki ayrı intihar saldırısında 48 kişi ölmüştü.

Birinci saldırı Kabil yakınındaki Parvan vilayetinde gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine yönelik düzenlenen intihar saldırında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan Cumhurbaşkanı Gani yara almadan kurtulmuş, hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan birinci saldırının hemen ardından başkent Kabil'deki ABD Büyükelçiliği yakınında ikinci intihar saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda da 22 kişi yaşamını yitirmiş, 38 kişi yaralanmıştı. İkinci saldırıda hayatını kaybedenlerin de çoğunun sivil olduğu öğrenilmişti.

Her iki saldırıyı da Taliban üstlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:26 Kaynak: AA
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