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ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin - Son Dakika

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin

12.08.2021 18:31
ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin, System.String[]

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Taliban'ın ülkenin bir çok ilini ele geçirmesinin ardından Afganistan'daki vatandaşlarına güvenlik riski nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı.

Taliban'ın etkisi artırdığı Afganistan'da durum kötüleşirken, ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan uyarıda, ABD vatandaşlarının uygun ticari uçuşları kullanarak bir an önce Afganistan'dan ayrılmaları istendi.

Bilet alamayacak durumdaki kişilerin Büyükelçilikle irtibata geçebileceği bildirildi.

Açıklamada, güvenlik durumu ve personel sayısının azlığı nedeniyle Büyükelçiliğin vatandaşlara yardım etme imkanının son derece sınırlı olduğuna da dikkat çekildi.

TALİBAN 10 İL MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan ayından itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra, kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan- İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin

Afganistan, Taliban, ABD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Afganistan'daki vatandaşlarına çağrı: Acilen ülkeyi terk edin - Son Dakika


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