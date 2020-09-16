ABD'den Al Jazeera'ye "yabancı misyon" tanımlaması - Son Dakika

ABD'den Al Jazeera'ye "yabancı misyon" tanımlaması

ABD yönetimi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Katar adına politik aktivitelerde bulunduğu gerekçesiyle "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu.

ABD'den Al Jazeera'ye

ABD yönetimi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna Katar adına politik aktivitelerde bulunduğu gerekçesiyle "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurdu.

ABD tarafından alınan kararın Katarlı üst düzey yetkililerin ABD'li mevkidaşlarıyla diplomatik ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek için Washington'da bir araya gelmesinin ardından alınması dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından alınan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Al Jazeera kanalı ve İngilizce, Arapça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayın yapan dijital platform AJ+'ın "yabancı misyon koşullarına" uyduğu iddia edildi.

Adalet Bakanlığı Karşı İstihbarat Bölümü Başkanı Jay I. Bratt tarafından imzalanan açıklamada, "Amerikan algısını bir iç politika sorununa, yabancı bir ulusun faaliyetlerine veya liderliğine dair etkilemek için tasarlanmış gazetecilik, kendini 'dengeli' olarak görse de yasal tanım kapsamında 'siyasi faaliyet' olarak nitelendirilir." ifadelerini kullandı.

Karara ilişkin açıklama yapan Al Jazeera yönetimi ise söz konusu adımın Başkan Donald Trump aracılığında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan "normalleşme anlaşmasının" bir parçası olduğunu savundu.

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri 'İbrahim Anlaşması'nı (Abraham Accords) duyurmadan önce ABD'ye ön koşulları sunduğunu doğruladı. Biz Adalet Bakanlığının söz konusu karar tebligatını bu anlaşma yapılmadan bir gün önce aldık. Al Jazeera'yi susturmak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a yönelik ablukasının en önemli koşullarından biriydi ve ABD Adalet Bakanlığı BAE'nin isteğini yerine getirdi."

Al Jazeera'nın, bu kararla, ülke içinde herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi yapacağı personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

Üst düzey görüşmelerin hemen ardından geldi

Öte yandan Trump yönetiminin bu kararının Katar'ın Washington Büyükelçiliğine bildirilmediği ve Katarlı diplomatların haberi televizyon kanallarından öğrendiği belirtildi.

Diğer yandan ABD medyasında çıkan haberlerde, Katar'ın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed El Sani'nin beraberindeki üst düzey heyetle Washington'da Trump yetkilileriyle görüşmesinden bir gün sonra bu kararın alınmasının Katar yönetiminde şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

Ziyaret esnasında El Sani ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmek istediklerini vurgulamış, hatta 2021 yılını "Katar Kültürünü Tanıtma yılı" olarak tanımayacaklarını ifade etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Al Jazeera, Washington, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Al Jazeera'ye 'yabancı misyon' tanımlaması - Son Dakika

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