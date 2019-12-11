Son Dakika Haberleri: ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım
Son Dakika Dünya ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım - Son Dakika Dünya

ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım

6 saat önce

ABD, Global Magnitsky Yasası kapsamında aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de olduğu dört üst düzey askeri yetkiliyi Arakan eyaletindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı

ABD'den Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle 4 Myanmarlı generale yaptırım, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Global Magnitsky Yasası kapsamında aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de olduğu dört üst düzey askeri yetkiliyi Arakan eyaletindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara ve diğer etnik azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinde rolleri olduğu gerekçesiyle Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Soe Win ve askeri yetkililer Than Oo ve Aung Aung'a yaptırım uygulandığı kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Myanmar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:16 
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