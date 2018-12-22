Son Dakika Haberleri: ABD'den Arnavutluk'a "İran" Teşekkürü

ABD'den Arnavutluk'a "İran" Teşekkürü

4 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Arnavutluk'un Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'yi arayarak tebrik ettiği bildirildi.

ABD'den Arnavutluk'a
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İranlı iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Arnavutluk'un Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati'yi arayarak tebrik ettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun Arnavut mevkidaşını telefonla arayarak teşekkür ettiğini duyurdu.

Pompeo'nun, Arnavutluk hükümetinin "İranlı iki diplomatı istenmeyen adam ilan etmesi" adımını tebrik ettiğini belirten Palladino, "Arnavutluk'un adımı İran terörünün Avrupa topraklarında kabul edilemeyeceği konusunda net bir mesaj göndermiştir." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edlira Prendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arnavutluk, ülkenin güvenliği için tehdit oluşturan eylemlere karıştıklarından şüphelenilen İran Büyükelçiliğinden iki diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönünde karar aldı." demişti.

Prendi, bu iki diplomatın Arnavutluk'taki eylemlerinin diplomatik statülerine karşı olduğunu ve söz konusu kişilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri kararının, müttefik ülkelerle istişare edilerek alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise İranlı iki diplomatın Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edilmesinde ABD ve İsrail'in baskılarının etkili olduğunu savunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:17 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Dünya
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