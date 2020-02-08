ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı - Son Dakika

ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı

30 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.

ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 990 milyon dolar değerindeki 200 adet gemisavar füzesi satışını onayladı.

ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 990 milyon dolar değerinde 200 adet AGM-158C Uzun Menzilli Gemisavar Füzesi ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." bilgisi aktarıldı.

Satış ile ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, bu füzelerin telemetri varyantı olan ATM-158C füzeleri ve DATM-158C tipi eğitim mühimmatının da satış paketine dahil olduğu kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin 30 gün içinde bu işleme itiraz etmemesi gerekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazine, 4 milyar dolarlık rekor tahvil ihracı gerçekleştirdi
6.04'ün üzerine çıkan dolar, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü Kongre'deki Demokratlar, Trump'ın sözde "Orta Doğu barış planını" reddetti Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 02:32:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Avusturalya'ya 990 milyon dolarlık füze satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]