Son Dakika Haberleri: ABD'den, Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye de Göstermesini Bekliyoruz"

ABD'den, Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye de Göstermesini Bekliyoruz"

34 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesinde kalacağı açıklamasına ilişkin, "Müttefikimiz ABD'den, aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz.

ABD'den, Aynı Yaklaşımı Pyd/ypg'ye de Göstermesini Bekliyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesinde kalacağı açıklamasına ilişkin, "Müttefikimiz ABD'den, aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının, 1997'den bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın terör örgütleri listesinde kalmaya devam edeceği açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamış ve "ABD, PKK'nın Avrupa ve başka yerlerdeki fon sağlama operasyonlarıyla mücadele de dahil olmak üzere, NATO müttefiki Türkiye ile olan ortaklığımıza güçlü bağlılık göstermektedir. Bugünkü karar, ABD halkına ve uluslararası topluma PKK'nın terör örgütü olarak kaldığını bildirmektedir. Ayrıca PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesine ek olarak 2001'den beri Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesinde yer almaktadır." ifadesi kullanılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:49 Kaynak: AA

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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