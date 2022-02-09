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ABD'den BAE'deki vatandaşlarına "tehlike" uyarısı - Son Dakika

ABD'den BAE'deki vatandaşlarına "tehlike" uyarısı

09.02.2022 15:03
ABD'den BAE'deki vatandaşlarına "tehlike" uyarısı

ABU İran destekli Husilerin son dönemlerde saldırılarına hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD Büyükelçiliği, ülkede yaşayan ve çalışan Amerikan vatandaşlarına "potansiyel tehlikeler" hakkında uyarıda bulundu.

ABU İran destekli Husilerin son dönemlerde saldırılarına hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD Büyükelçiliği, ülkede yaşayan ve çalışan Amerikan vatandaşlarına "potansiyel tehlikeler" hakkında uyarıda bulundu.

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin, ABD vatandaşlarını ve personelini olası tehditler konusunda bilgilendirmekle yükümlü olduğu hatırlatılarak, "Abu Dabi'deki son patlama ve güvenlik hadiselerinin ABD Büyükelçiliğini uyarı yapmaya sevk ettiği" belirtildi.

Bu sabah meydana gelen patlamaya değinilen açıklamada, Abu Dabi Sivil Savunma Kurumunun, bu sabahki patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığına dair kamuoyuna bilgi verdiği ifade edildi.

BAE resmi ajansı WAM, Abu Dabi'nin Hamdan Caddesi üzerindeki bir binada sabah saatlerinde yangın çıktığını, olayda ölü ya da yaralı olmadığını açıklamıştı.

ABD Büyükelçiliği 24 Ocak'ta da vatandaşlarını uyarmıştı

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada da vatandaşlarını Husi milislerin füze ve insansız hava araçlarıyla yapılacak saldırılarına karşı uyarmıştı.

Öte yandan, ABD vatandaşlarının ziyaret edebileceği ülkeler listesinde BAE, "seyahat etmeyin" uyarısının yapıldığı kırmızı kategoriye alınmıştı.

Ne olmuştu?

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı 2 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den BAE'deki vatandaşlarına 'tehlike' uyarısı - Son Dakika


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