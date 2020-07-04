- ABD'den Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Patriot testi - Son Dakika

- ABD'den Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Patriot testi

ERBİL - ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'de kurduğu Patriot hava savunma sistemlerini test etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye Ocak ayından bu yana sık sık gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından ABD, bölgede konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini test etti. Irak güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde yapılan denemede hava savunma sistemlerinin vurması için İnsansız Hava Aracı kullanıldı. Deneme sonucu vurulan İHA nedeni ile çevredeki ev ve araçlara çok sayıda şarapnel parçası isabet etti. Yaklaşık 1 saat süren testte siren sesleri ile uyarılar yapıldı.