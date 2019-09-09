Son Dakika Haberleri: ABD'den balistik füze denemesi
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ABD'den balistik füze denemesi

1 saat önce

ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı.

ABD'den balistik füze denemesi, System.String[]

ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı.

Amerika Birleşik Devletleri, California, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30 
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