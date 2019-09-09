ABD'den balistik füze denemesi
1 saat önce
ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı.
ABD Donanması, geçen hafta California'nın güneyinde Ohio sınıfı balistik füze denizaltısından dört füze fırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:30
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