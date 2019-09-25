ABD'den Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara desteğine övgü

ABD'nin Dakka Büyükelçisi Earl Miller, Bangladeş'in, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara verdiği desteğin dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Miller, sosyal medyada paylaşılan video yayınında, "Yüz binlerce Bangladeşlinin, mültecilere ev sahipliği yapmak için kalplerini açması önemli. Bangladeş hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara güvenli bölge sağlamak için sınırlarını açması önemli." dedi.

Bangladeş hükümetinin ve halkının, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanlara karşı cömertliği, merhameti ve insaniyete duyduğu saygı ve takdiri dile getiren Miller, "Bu kriz karşısında gösterdiğiniz tepki dünyaya örnek oldu." ifadesini kullandı.

Miller konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası bağışçı toplumun, Arakanlıların devam eden sıkıntılarını Bangladeş hükümetiyle birlikte ele almasının önemini de vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesi taşıyor.