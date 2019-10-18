Son Dakika Haberleri: 'ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi'
Son Dakika Güncel 'ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi'

'ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü.

'ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü. DEAŞ Suriye'den temizlendikten sonra bu kez YPG/PYD bir tehdit unsuru oldu. ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kestik" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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