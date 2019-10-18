Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'deki DEAŞ unsurları ile en etkili mücadeleyi Türkiye yürüttü. DEAŞ Suriye'den temizlendikten sonra bu kez YPG/PYD bir tehdit unsuru oldu. ABD'den beklenen sözler yerine getirilmedi. Biz de kendi göbeğimizi kendimiz kestik" dedi.

(İHA)