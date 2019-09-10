"ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.
(İHA)
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