ABD'den Belaruslu 16 yetkili ve 5 kuruluşa yaptırım - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejiminin artan şiddet ve baskısına yanıt olarak, Belaruslu 16 yetkili ve 5 kuruluşa yaptırım uygulandığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanlığı, Belarus'taki insan hakları ihlalleri ve Ryanair'a ait yolcu uçağının zorla indirilmesine karşı Belaruslu kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko rejiminin artan şiddet ve baskısı ile Ryanair'a ait yolcu uçağının zorla indirilerek gazeteci Roman Protasevich ile arkadaşı Sofia Sapiega'nın gözaltına alınmasına karşılık olarak 16 yetkili ve 5 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, bu yaptırımların Belarus halkına ve onların demokratik özlemlerini desteklemeye yönelik kararlılığı gösterdiğini ifade etti.

OFAC sorumlusu Andrea Gacki yaptığı açıklamada, "ABD ve ortakları, Belarus'ta demokrasiye yönelik sürekli saldırılara ve bağımsız seslerin aralıksız baskısına müsamaha göstermeyecek" ifadelerini kullandı. Gacki, "Atlantik'in her iki yakasında bugün gerçekleştirilen eylemler, Belarus halkının demokratik özlemlerini insan haklarını suistimal ederek, özgür basına saldırılar düzenleyerek ve diğer temel özgürlükleri hiçe sayarak bastırmaya devam edenleri sorumlu tutuyor" dedi.

ABD yaptırım uyguladığı isimler arasında, Lukaşenko Basın Sekreteri Natallia Mikalaeuna Eismant, Ulusal Meclis Cumhuriyeti Konseyi Başkanı Natallia Ivanauna Kachanava, Belarus İçişleri Bakan Yardımcısı Mikalai Karpiankou, Başsavcı Andrei Ivanavich Shved, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi Başkanı Ivan Tsertsel, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi'nin elit birimi Alpha'nın Başkanı Sergei Yevgenevich Zubkov, Minsk Yürütme Komitesi'nin Ana İçişleri Müdürlüğü Başkanı Mikhail Hryb, Alyaksandr Vyachaslavavich Astreika ile Belarus Merkezi Seçim Komisyonunun 8 üyesi yer alıyor.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında ise, Belarus İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Birlikler, Organize Suçla Mücadele ve Belarus Yolsuzlukla Ana Müdürlüğü (GUBOPiK), Brest Oblast İcra Komitesi İçişleri Müdürlüğü, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ve Akrestsina Gözaltı Merkezi yer alıyor. - WASHINGTON