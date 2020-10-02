ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım - Son Dakika

ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım

ABD yönetimi, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırdıkları ve göstercilere baskı uyguladıkları gerekçesiyle Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırdıkları ve göstercilere baskı uyguladıkları gerekçesiyle Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev'in de bulunduğu yetkililerin ülkede demokrasiye zarar verdikleri için yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırdıkları ve göstercilere baskı uyguladıkları gerekçesiyle 8 yetkiliye yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Söz konusu yaptırım kararının Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada ile koordineli bir şekilde alındığına işaret edilen açıklamada, İçişleri Bakanı Karayev'in yanı sıra Karayev'in yardımcısı, bakanlık yöneticileri, İçişleri Bakanlığına bağlı askeri ve özel kuvvetlerin komutanları ve merkezi seçim komisyonu üyelerinin de listede yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Belarus halkının kendi liderlerini seçme ve haklarını barışçıl bir şekilde kullanma yönündeki demokratik istekleri, Belaruslu yetkililerin şiddeti ve baskısıyla karşılandı. ABD ve uluslararası ortaklarımız, yıllarca Belarus demokrasisine zarar verenlere bunun maliyetini ödetmek için birlik oldu." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko'yu ülkenin seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacağını açıklamıştı. ABD, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin serbest ve adil olduğuna inanmadığı belirtilmişti.

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Ağustos, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Belaruslu 8 yetkiliye yaptırım - Son Dakika

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