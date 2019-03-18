Son Dakika Haberleri: ABD'den "bin asker kalacak" iddiasına yalanlama

ABD'den "bin asker kalacak" iddiasına yalanlama

1 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlanıldığı iddiasının doğru olmadığını, asker sayısının azaltılmasına yönelik planın uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

ABD'den
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlanıldığı iddiasının doğru olmadığını, asker sayısının azaltılmasına yönelik planın uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:35 

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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