ABD'den "bin asker kalacak" iddiasına yalanlama
1 saat önce
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'de bin civarında asker bırakmaya hazırlanıldığı iddiasının doğru olmadığını, asker sayısının azaltılmasına yönelik planın uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
ABD
Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye
'de bin civarında asker bırakmaya hazırlanıldığı iddiasının doğru olmadığını, asker sayısının azaltılmasına yönelik planın uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:35
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