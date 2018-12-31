Son Dakika Haberleri: ABD'den Bin Ayrı Çin Ürününe Vergi Muafiyeti

ABD'den Bin Ayrı Çin Ürününe Vergi Muafiyeti

57 dakika önce

Nikkei Asian Review gazetesinin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin yayınladığı muafiyet listesine dayanan haberine göre, ABD yönetimi Çin mallarına uygulanan tarifelerde 1,000 ürüne muafiyet tanıdı.

ABD'den Bin Ayrı Çin Ürününe Vergi Muafiyeti, System.String[]
Nikkei Asian Review gazetesinin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin yayınladığı muafiyet listesine dayanan haberine göre, ABD yönetimi Çin mallarına uygulanan tarifelerde 1,000 ürüne muafiyet tanıdı.

Muafiyetlerin, 250 milyar dolar değerindeki Çin malına ek tarife uygulamasının yürürlüğe girdiği Temmuz ayından itibaren geriye dönük olarak başlayan bir yıl için geçerli olacağı belirtildi.

Haberde, muaf tutulan ürünler arasında, kağıt yapım ekipmanı, konveyör bant bileşenleri, endüstriyel makineler ve elektronik parçalar gibi ürünler bulunduğu belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:45 Kaynak: DHA

Ekonomi
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