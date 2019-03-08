Son Dakika Haberleri: ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a Yaptırımların Geri Getirilmesi Çağrısı

ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a Yaptırımların Geri Getirilmesi Çağrısı

49 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD, İran'ı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı ve Tahran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi çağrısı yaptı.

ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran'a Yaptırımların Geri Getirilmesi Çağrısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ ABD, İranBirleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı ve Tahran'a yönelik yaptırımların geri getirilmesi çağrısı yaptı.

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, İran'ı orta menzilli füze denemesi ve uzaya iki kez uydu gönderme girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçladı.

İran'ın bu tür eylemlerinin Ortadoğu'yu "istikrarsızlaştırdığı" belirtilen mektupta, ABD BM Güvenlik Konseyine İran'a yönelik uluslararası yaptırımların geri getirilmesi çağrısında bulundu.

İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'a yasak getirmese de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füze denemelerinden kaçınması çağrısı yapıyor.

İran'ın uzaya gönderdiği ancak yörüngeye yerleştirmeyi başaramadığı uydular Tahran yönetiminin "uydu gönderme programı" adı altında balistik füze denemesi yaptığına ilişkin iddiaları yeniden gündeme getirmişti.

İran ise füze denemeleri ve uzaya uydu gönderme girişimlerinin BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmediğini savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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