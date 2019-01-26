ABD'den BM Güvenlik Konseyine Venezuela Çağrısı

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplandı.



Rusya, oturum öncesi toplantının yapılmasına karşı çıktı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezuela'nın içişlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmediğini belirterek, konunun BM Güvenlik Konseyine taşınamayacağını savundu. Nebenzia, toplantının iptali için konseyden oylama talebinde bulundu ancak oylama sonucu 15 üyeli konseyde gereken desteği alamadı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise milyonlarca Venezuela'nın ülkeyi terk etmesinden ve ülkedeki insani krizden "gayrimeşru" olarak nitelendirdiği Nicolas Maduro hükümetini sorumlu tuttu.



Venezuela'da her on kişiden 9'nun sefalet içinde yaşadığını belirten Pompeo, milyonlarca çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu söyledi.



Pompeo, ABD'nin Venezuela'ya daha parlak bir gelecek için yardım ettiği iddiasında bulunarak, BM Güvenlik Konseyine Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanıma ve demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.



Bütün ülkelerin, eski Devlet Başkanı olarak tanımladığı Maduro'nun "gayrimeşru mafya" devletinden kendini kurtarmaya çalışan Venezuela halkına destek vermesi gerektiğini söyleyen Pompeo, "Bütün ülkelerin taraf tutma zamanı geldi. ya özgürlüğü seçen güçlerin yanında olursunuz, ya da Maduro ve kargaşasını seçersiniz." dedi.

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