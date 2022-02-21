Üye Girişi
ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması - Son Dakika

ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması

21.02.2022 19:00
ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup yazarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını iddia etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Büyükelçi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne bir mektup yazarak Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını iddia etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken ABD, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne gönderdiği mektupta Rusya'yı suçladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker imzasını taşıyan ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachalet'e hitaben yazılan mektupta, "ABD'nin elinde bir işgal sonrasında, insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin planlandığını gösteren bilgiler var." ifadesi yer aldı.

Geçmişteki Rus operasyonlarında suikast, adam kaçırma, insanları zorla alıkoyma, haksız tutuklama ve işkenceler içeren eylemlerin olası Ukrayna işgalinde de söz konusu olacağını belirten Crocker, Rusların Ukrayna'da sürgündeki Rus ve Belaruslu muhalifleri, gazetecileri ve yolsuzlukla mücadele aktivistleri de dahil olmak üzere Rus eylemlerine karşı çıkanları hedef alacağını iddia etti.

Dini azınlıklar ve LGBTQI+ gruplarına mensup kişilerin de hedef alınabileceğine işaret eden Crocker, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle, Rus kuvvetlerinin bir askeri işgal sonrasında öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların kimliklerini tespit ettiği ve listelerini oluşturduğuna dair elimizde güvenilir bilgiler var. Ayrıca, Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak veya sivil halktan gelen direnişe karşı koymak için büyük olasılıkla ölümcül tedbirler kullanacağına dair güvenilir bilgiler var."

Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin Ukrayna'daki varlığı ve görevleri ışığında bu bilgileri önceden Komiserlikle paylaşmayı uygun bulduklarını belirtti ve Rusya'nın olası Ukrayna işgalinin ülkede büyük bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Son Dakika: Ukrayna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
18:30 Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 19:06:34. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne Rusya mektubu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement